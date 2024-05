Gniezno już za kilkanaście dni będzie światową stolicą hokeja na trawie. Odbędzie się w nim męski turniej Pucharu Narodów

W historii dyscypliny będzie to bezprecedensowe wydarzenie, którego nie było od ponad 30 lat w Polsce. W Gnieźnie wystąpią reprezentacje z następujących państw: Austria, Pakistan, Francja, Malezja, RPA, Korea, Kanada, Nowa Zelandia i gospodarz turnieju Polska. Do najwyższej klasy rozgrywkowej awans uzyska zwycięzca turnieju w pierwszej stolicy Polski.

Wśród drużyn rywalizujących o awans znajdzie się oczywiście Reprezentacja Polski.

Zbliżający się turniej FIH Nations w Gnieźnie jest wyjątkowym wydarzeniem dla polskiego środowiska hokejowego, a dla kadry narodowej mężczyzn znaczący na kilku poziomach.

- Przede wszystkim to możliwość zmierzenia się z topowymi reprezentacjami, co pozwoli nam na ocenę naszego poziomu na ich tle. To ekspozycja międzynarodowa i możliwość pozytywnego zaprezentowania się naszej grupy. To doskonałe przygotowanie pod odbywające się w sierpniu kwalifikacje do mistrzostw Europy, ale również możliwość promocji dyscypliny i zachęcenia nowych adeptów do uprawiania hokeja na trawie – dodaje trener reprezentacji Polski, Dariusz Rachwalski.