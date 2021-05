Gniezno: Pijani rodzice znęcali się nad 15-miesięcznym i 7-letnim dzieckiem

Rusza proces za zbrodnię w Chodzieży. Matka oskarżona o uduszenie 2-letniego synka. Chłopiec przed śmiercią jadał karmę dla szczurów

Uduszenie 2-letniego Marcelka przez matkę było finałem znęcania się nad chłopcem. Wcześniej był bity, rzucany do łóżeczka, dostawał do jedzenia karmę dla szczurów oraz niedopałki papierosów. W czwartek w poznańskim Sądzie Okręgowym ruszy proces jego matki Anity W. Grozi jej dożywocie za zabójstwo synka. Jej partnerowi, Martinowi K., któremu zarzucono znęcanie się nad chłopcem, grozi do 10 lat więzienia.