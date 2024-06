Grad goli w finale wielkopolskiego Pucharu Polski. Unia Swarzędz rozbiła czwartoligowca

Drużyna Victorii Września od samego początku starała się narzucić swoje tempo gry, podobnie jak w półfinale przeciwko Polonii Środa Wielkopolska. Przyjezdni ze Swarzędza nie dali się zdominować i spokojnie operowali piłką. Po początkowych atakach sytuacja na boisku się ustabilizowała i było jasne, że to Unia będzie starała się kontrolować grę, a Victoria próbowała kontratakować.

Pierwszego gola strzelili zawodnicy ze Swarzędza – po szybkim wyrzucie z autu Łukasz Spławski oddał strzał, który obronił jeszcze Perzyński, ale przy dobitce Biegańskiego był już bezradny. Zespół z Wrześni nie poddał się i realizował plan trenera Lisieckiego, co 10 minut później przyniosło wyrównanie, gdy Igor Sarnowski trafił do siatki po strzale sprzed szesnastki. To nie był koniec emocji przed przerwą, bo w 37. minucie Bartosz Łuczak ponownie wyprowadził drużynę ze Swarzędza na prowadzenie w podobnej sytuacji jak przy pierwszym golu.