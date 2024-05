Grażyna Torbicka - tak wygląda w wieku 65 lat. Nadal zachwyca urodą. Mamy zdjęcia! [30.05.2024]

Klucz do szczęścia w małżeństwie Grażyny i Adama Torbickich

Grażyna Torbicka , z domu Loska, to nie tylko znana prezenterka, ale także ceniona dziennikarka filmowa.

Biografia i wczesne lata życia Grażyny Torbickiej

W dzieciństwie Grażyna uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach oraz do Szkoły Podstawowej nr 57 im. Juliana Marchlewskiego w Katowicach. Jest absolwentką Liceum im. Stefana Batorego oraz Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Grażyna Torbicka urodziła się 24 maja 1959 roku w Pszczynie, na Śląsku. Obecnie ma 65 lat . Jej mama, Krystyna Loska , to legenda polskiej telewizji, znana spikerka i prezenterka. Ojciec, Henryk Loska, był działaczem sportowym związanym z Górnikiem Zabrze i polską reprezentacją piłkarską.

Grażyna Torbicka - kariera dziennikarska

Po ukończeniu studiów, w 1985 roku, Grażyna Torbicka rozpoczęła pracę w Telewizji Polskiej . Najpierw pracowała w dziale literackim Teatru Telewizji, a później przeniosła się do TVP2. W 1986 roku zadebiutowała jako prowadząca na festiwalu w Sopocie. W 1994 roku rozpoczęła prowadzenie programu "Kocham Kino" w TVP2, który szybko zdobył dużą popularność i wierną widownię.

Nowe wyzwania i praca poza TVP

Klucz do szczęścia w małżeństwie Grażyny i Adama Torbickich

Grażyna Torbicka w wywiadach często podkreśla, że kluczem do udanego małżeństwa z Adamem Torbickim jest wzajemne wsparcie i realizacja zawodowych pasji. Jak sama mówi, od początku trafiła na właściwego mężczyznę, co jest dla niej wielkim szczęściem. Oboje osiągają sukcesy w swoich dziedzinach, co sprawia, że ich relacja jest harmonijna i pełna wzajemnego szacunku.