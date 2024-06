Groził nożem pasażerowi tramwaju w Poznaniu. Pijany sprawca został zatrzymany przez policję

Groził nożem pasażerowi tramwaju w Poznaniu

We wtorek około godziny 20 doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Mężczyzna w tramwaju linii nr 15 zaczął grozić nożem. Napastnik najpierw głośno słuchał muzyki, a chwilę później podszedł z nożem do jednego z pasażerów. Policjanci potwierdzili, że otrzymali takie zgłoszenie.