Grube ryby w Poznaniu! Na MTP rozpoczyna się Impact 2024. Wśród gości Michelle Obama, politycy, biznesmeni i autorzy bestsellerów

Wielkie wydarzenie w Poznaniu

To już 9. edycja wydarzenia, które ściąga do Poznania tysiące uczestników i gorące nazwiska z całego świata. Od pojawienia się Impactu w Poznaniu w 2021 r. gościli na nim Hillary Clinton, Yuval Noah Harari i Natalie Portman. W tym roku największą gwiazdą jest niewątpliwie Michelle Obama, była Pierwsza Dama Ameryki, autorka bestsellera "Becoming", który sprzedał się na całym świecie w milionach egzemplarzy.