Helmuty z ogórkiem i Ikarusami - linie turystyczne z zabytkowymi tramwajami i autobusami rozpoczynają sezon

Lato 2021. Gdzie na urlop w lipcu czy sierpniu? Oto wszystkie nowe loty z lotniska w Pyrzowicach i miejsca, które będą hitem wakacji. LISTA

To lato w końcu będzie normalne? 64 trasy na wakacje 2021 z Pyrzowic oferują biura podróży. 68 - linie regularne. Linie lotnicze bardzo optymistycznie patrzą na lato. W nowym rozkładzie lotów najwięcej jest tras z Katowic do Włoch. Ale są i loty do Hiszpanii, w tym na Wyspy Kanaryjskie, na Dominikanę, Zanzibar, do Emiratów, Izraela, na Wyspy Zielonego Przylądka czy do Gruzji. I do taniej Bułgarii i Chorwacji. Będą dwie nowe linie. Naprawdę będzie dokąd lecieć na urlop. Oczywiście o ile zapowiadane trasy zostaną uruchomione, bo pandemia nie raz pokrzyżowała plany linii lotniczych. Oto nowy rozkład lotów lotniska w Pyrzowicach na sezon wiosna / lato 2021 i kraje, gdzie Polacy najchętniej rezerwują wakacje 2021.