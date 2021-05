Hey po długiej przerwie zagra na festiwalu w Jarocinie! Line-up zamknięty. Kto jeszcze wystąpi?

Hey zagrał wtedy jeden z najbardziej niemożliwych koncertów w swojej historii. Wiele innych zespołów przeprosiłoby publiczność i zeszło ze sceny, ale nie Hey. Walczyli z żywiołem o każdy kawałek niezalanej jeszcze sceny. Zeszli dopiero wtedy kiedy dalsze granie oznaczało już zbyt duże ryzyko. Tamte kilkadziesiąt minut przeszło do historii Jarocina. Jaki będzie ten koncert? Zespół wraca pod 3,5 rocznej przerwie, więc będzie głodny grania. W dodatku będzie to ich jedyny koncert w tym roku, więc można się spodziewać, że zostawią na scenie absolutnie wszystko.

- My tu gadu, gadu, a Hey zagra po 3,5 rocznej drzemce, jedyny w tym roku koncert. Zapraszamy Was z całego serca do Jarocina! Spotkajmy się! Hey nie wie, co się działo na świecie przez ten czas. Nie mówcie nam o tym, nie jesteśmy ciekawi. Chcemy, żeby przez kilkadziesiąt minut było jak dawniej. Razem!

Hey to kolejna już gwiazda tegorocznego Jarocina. Mało który festiwal w Polsce będzie miał taki line-up. Wśród potwierdzonych artystów są: Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, Kwiat Jabłoni, Nocny Kochanek, Edyta Bartosiewicz, Muchy, projekt “Hyperhemon. Darek Malejonek gra Houk”, Brudne Dzieci Sida, Luxtorpeda, Wczasy, Sorry Boys, Paula i Karol, Strachy Na Lachy, Decapitated, The Analogs, Masturbator, JAD, Róża, Terrific Sunday, Moriah Woods, Swiernalis oraz Izzy and the Black Trees, Pull The Wire i Dziwna Wiosna.



Jakby tego było mało w programie tegorocznego festiwalu są także specjalne koncerty: Dezetera z okazji 40-lecia (16 lipca) , Happysad z okazji 20-lecia (18 lipca), Armii z okazji 30-lecia “Legendy” (17 lipca) oraz TSA z okazji 40-lecia debiutu w Jarocinie (18 lipca).

Zobacz też: