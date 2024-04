Hitowy mecz Lech Poznań - Legia Warszawa przy komplecie widzów. Kibice jeszcze wierzą w sukces Kolejorza

Hitowy mecz Lech Poznań - Legia Warszawa przy komplecie widzów!

Pojedynek Lecha Poznań z Legią Warszawa z pewnością będzie kluczowy dla końcowego układu tabeli. Kibice Kolejorza cały czas wierzą, że poznaniakom uda się osiągnąć końcowy sukces. Co zresztą widać po zainteresowaniu. Mimo że do starcia lechitów z Wojskowymi pozostało jeszcze sporo czasu (mecz zaplanowano na 12 maja), to w czwartek klub z Bułgarskiej ogłosił "sold out". To oznacza, że niedzielne starcie Lecha z Legią zobaczy komplet ponad 41 tysięcy widzów.