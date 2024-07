Hodował konopie indyjskie w szafie i przerabiał je na gotowy susz. 30-latek z Kostrzyna zatrzymany

Nielegalna uprawa marihuany w mieszkaniu w Kostrzynie

W ubiegły czwartek, 4 lipca, funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Kostrzynie otrzymali informacje, które mogły doprowadzić ich do rozpracowania nielegalnej uprawy marihuany. Szybko zlokalizowali mieszkanie, które miało być miejscem przestępczej działalności.

Zabezpieczenie dowodów

Przeszukanie mieszkania przyniosło szybkie i konkretne rezultaty. Funkcjonariusze natrafili na specjalnie przygotowaną szafę ubraniową, która była zabezpieczona metalową linką. Po jej otwarciu policjanci zobaczyli profesjonalnie przygotowane miejsce do uprawy konopi indyjskich. Wyposażenie takie jak lampy i wentylatory wskazywało na to, że zatrzymany mężczyzna poważnie podchodził do swojej nielegalnej działalności.