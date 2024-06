I Memoriał Jerzego Gołaszewskiego. Na Golęcinie pamięć trenera i wykładowcy na AWF uczciło sześć młodzieżowych drużyn

- Jerzy Gołaszewski wychował wielu wybitnych trenerów w trakcie swojej wieloletniej pracy naukowej na poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Często zwracał uwagę, że to sport dzieci jest tym najważniejszym poziomem, na którym trzeba skupić szczególną uwagę i otoczyć najmłodszych należytą troską w rozwoju ogólnym a dalej piłkarskim. Wielokrotnie sam wspierał inicjatywy związane z rozgrywkami dzieci i młodzieży. I właśnie stąd pomysł, żeby w ten sposób uczcić pamięć wielkiego Trenera i Człowieka - mówił nam jego wychowanek, trener Lecha, Bartosz Bochiński.

Czy turniej będzie odbywał się cyklicznie?

- Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu takich ludzi jak Łukasz Siwecki, który był głównym organizatorem turnieju, będzie to impreza, która na stałe wpisze się do kalendarza rozgrywek piłkarskich dzieci oraz będzie okazją do wspominania postaci, jaką niewątpliwie był dla wielu swoich wychowanków trener Jerzy Gołaszewski - dodał Bochiński.