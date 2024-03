Iga Świątek w bikini - tak wygląda. Fani pod wrażeniem: "Pretty woman!" [18.03.2024]

Ile lat ma Iga Świątek?

Miała 5 lat, gdy po raz pierwszy chwyciła rakietę tenisową do ręki. Od tego czasu niemal jej nie wypuszcza. Z roku na rok robiła coraz większe sukcesy zdobywała kolejne trofea. W 2015 roku razem z Mają Chwalińską została mistrzynią Europy w debla. Rok później wygrała Junior Fed Cup. W 2007 roku razem z Mają dotarła do deblowego finału Australian Open.

Największe sukcesy Igi Światek

Długo można byłoby wymieniać sukcesy Igi Świątek. Skupmy się więc na najważniejszych. Trzykrotnie wygrała French Open, a raz - US Open. Dotarła do półfinału Australian Open. Nieco gorzej do tej pory szło jej w trakcie Wimbledonu. Do tego dołożyć należy mnóstwo sukcesów na turniejach tenisowych nieco niższej rangi. Wszystko to sprawiło, że od kwietnia 2022 roku, z małą przerwą, jest liderką singlowego rankingu WTA.