III liga: Polonia Środa Wielkopolska wygrywa z Zawiszą Bydgoszcz a Sokół Kleczew nokautuje Jarotę Jarocin

Polonia Środa Wlkp. i Sokół Kleczew pewnie wygrały w 28. kolejce.

W ramach 28. kolejki Polonia Środa Wielkopolska podejmowała Zawiszę Bydgoszcz. Podopieczni Marcina Duchały i Pawła Juszczyka wygrali to spotkanie 2:0. Warto dodać, że w pierwszej połowie dwie bramki dla niebiesko-biało-czerwonych zdobył Kevin Durueke. Jeszcze lepiej zaprezentowali się zawodnicy Sokoła Kleczew, którzy rozgromili Jarotę Jarocin 7:1, a do przerwy podopieczni Łukasza Cichosa trafiali do siatki pięciokrotnie i prowadzili czterema bramkami. Tym samym zawodnicy Jaroty Jarocin znacznie sobie utrudnili swoją sytuację i nie lada wyzwaniem będzie utrzymanie w trzeciej lidze.