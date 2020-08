Ile może dorobić emeryt. Limity 2020: stawki, kwoty. Dorabiający emeryt na wcześniejszej emeryturze lub rencista mogą zarabiać. Nowe stawki

Przejście na emeryturę, czy rentę nie oznacza zakazu pracy. Emeryt 2020, który osiągnął powszechny wiek emerytalny (60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna) może dorabiać na etacie lub umowie zlecenia bez ograniczeń - bez żadnych limitów. Nawet więc gdy doradca emerytalny wyliczy, że nasza emerytura nie będzie zbyt wysoka, a my mimo to postanowiliśmy złożyć wniosek o jej przyznanie, pamiętajmy, że już jako emeryci będziemy mogli dorabiać bez martwienia się o wysokość otrzymywanego świadczenia emerytalnego. Dorabiający emeryt na wcześniejszej emeryturze czy rencista muszą pilnować, żeby osiągane przez nich dochody nie spowodowały obniżenia lub zawieszenia świadczenia wypłacanego im przez ZUS. Jakie są limity? Sprawdź stawki obowiązujące od początku września 2020.

Ile może dorobić emeryt 2020 lub rencista - na co muszą uważać? Jeśli pracujemy na wcześniejszej emeryturze lub rencie i osiągamy przychód, może on nieraz wpłynąć na zmniejszenie lub zawieszenie naszego świadczenia. UWAGA! Dotyczy to jednak tylko zarobków z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, na przykład z umowy o pracę. ** Dorabiający emeryt na wcześniejszej emeryturze czy rencista muszą pilnować, żeby osiągane dochody nie spowodowały obniżenia lub zawieszenia świadczenia wypłacanego im przez ZUS ** Ile może dorobić emeryt 2020 lub rencista - jakich świadczeń mogą być pozbawieni? Jakie świadczenia ZUS może zmniejszyć lub zawiesić: emeryturę tylko wówczas, jeżeli emeryt 2020 nie osiągnął jeszcze powszechnego wieku emerytalnego,

rentę z tytułu niezdolności do pracy,

rentę rodzinną,

rentę inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową, oraz rentę rodzinną po tym inwalidzie wojskowym,

rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z: wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r., chorobą zawodową.

Czytaj też: Jak dostać ponad 20 tys. emerytury. Sprawdź! Ile może dorobić emeryt 2020 lub rencista - jakie limity ich ograniczają? Zmniejszona może zostać wcześniejsza emerytura lub renta, gdy nasz przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Świadczenie zostanie nam zawieszone, gdy nasz przychód przekroczy górną kwotę graniczną, czyli 130 procent przeciętnego wynagrodzenia.

Gdy przekroczony zostaje próg 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie umniejsza się o kwotę przekroczenia, maksymalnie (gdy kwota przekroczenia jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia) o kwotę:

620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Kwoty maksymalnych zmniejszeń nie ulegną zmianie do końca lutego 2021 roku, a więc do czasu nowej waloryzacji emerytur.

OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.:

Od 1 września 2020 wcześniejsi emeryci będą mogli dorobić maksymalnie 3517,20 zł brutto. ZUS zawiesi wypłatę ich emerytur, jeśli zarobią więcej niż 6531,90 zł brutto.

Te kwoty będą obowiązujące do końca listopada 2020. Od grudnia będą obowiązywały nowe limity. Czytaj też: Emerytury kobiet urodzonych w 1953 roku. Co trzeba zrobić, by ZUS przeliczył ci emeryturę. Ile może dorobić emeryt 2020 lub rencista - jakie przychody wpływają na świadczenie dorabiającego emeryta lub rencisty? ZUS może zawiesić lub zmniejszyć emeryturę lub rentę, jeśli otrzymujemy przychody m.in. z: umowy o pracę,

umowy zlecenia,

umowy o dzieło wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy,

umowy o pracę nakładczą,

pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu,

pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych, pełnienia służby w tzw. służbach mundurowych.

UWAGA! Na zawieszenie lub zmniejszenie wysokości świadczeń wpływa także przychód osiągnięty za granicą. UWAGA! Kwoty zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wyrównawczego, świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego oraz dodatku wyrównawczego także wliczają się do naszego dodatkowego dochodu i mogą wpłynąć na zmniejszenie lub zawieszenie wcześniejszej emerytury lub renty.

Jeżeli emeryt lub rencista otrzymuje zarobki z kilku źródeł, dochody sumuje się. Jeśli uzyskujemy przychody na innej podstawie niż zatrudnienie, służba, inna praca zarobkowa albo pozarolnicza działalność, to nie wpłyną one na zawieszenie lub zmniejszenie naszej emerytury lub renty UWAGA! Wolne od limitów są również przychody z tytułu m.in.: darowizn i zapomóg, praw autorskich, honorariów z tytułu działalności twórczej i artystycznej, i wynajmu lub dzierżawy nieruchomości albo lokali – chyba że stanowi to przedmiot działalności gospodarczej. O czym dorabiający emeryt lub rencista muszą zawiadomić ZUS? Dorabiający emeryt lub rencista powinien zawiadomić ZUS o podjęciu dodatkowej pracy zarobkowej i o wysokości osiąganego przychodu.

Musi to również zrobić pracodawca – płatnik składek na ich ubezpieczenia. Jeżeli przy składaniu wniosku o emeryturę lub rentę emeryt wie, że będzie dorabiać, powinien zaznaczyć to we wniosku.

Czytaj więcej: Emerytura z ZUS dla stulatka. Świadczenie dla stulatka. Ile wynosi wyjątkowa emerytura 100-latka, jak się o nią ubiegać? Jeśli mamy już prawo do emerytury lub renty i podejmujemy dodatkową pracę zarobkową, musimy zawiadomić o tym ZUS podając datę rozpoczęcia pracy i wysokość przychodów. Możemy skorzystać z gotowego formularza ZUS EROP. Dorabiający emeryci i renciści, którzy pracują zawodowo, co roku, do końca lutego, powinni też zawiadomić ZUS o osiągniętych w poprzednim roku przychodach i wybranym przez siebie systemie rozliczeniowym – miesięcznym lub rocznym. Przed rozliczeniem emerytury lub renty ZUS ustali, czy w danym przypadku korzystniejsze dla dorabiającego emeryta jest rozliczenie roczne czy miesięczne. Może się bowiem okazać, że na przykład przy rozliczeniu miesięcznym dorabiający emeryt musiałby zwrócić nadpłacone świadczenie, zaś przy rozliczeniu rocznym wynik wskaże na to, że świadczenia były wypłacane w prawidłowej wysokości.

Przychody dorabiający emeryt lub rencista przedstawiają na podstawie zaświadczenia od pracodawcy. Tylko osoby, które same płacą składki za siebie powinny same przedstawić oświadczenie o wysokości przychodu. Jakie konsekwencje może ponieść dorabiający emeryt, jeśli nie zawiadomi ZUS o dodatkowych zarobkach? ZUS zażąda od dorabiającego emeryta zwrotu świadczeń, które mu nie przysługiwały (maksymalnie za 3 lata kalendarzowe przed rokiem, w którym została wydana decyzja o rozliczeniu emerytury lub renty). Zakład będzie wypłacał dorabiającemu emerytowi świadczenie w wysokości, która wynika z zawiadomienia do czasu, gdy nie zgłosi on zmiany wysokości osiąganego przychodu. Komu ZUS nie zawiesi ani nie zmniejszy świadczenia? ZUS nie zawiesi ani nie zmniejszy świadczenia niezależnie od wysokości naszych zarobków, jeśli: jesteśmy emerytem i osiągnęliśmy powszechny wiek emerytalny przed podjęciem pracy zarobkowej lub przed przejściem na emeryturę,

mamy prawo do renty: inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub rent rodzinnych po tych inwalidach,

mamy prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową,

mamy przychody z pracy, która nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, np. umowy o dzieło z pracodawcą innym niż własny,

złożyliśmy wniosek o zawieszenie świadczenia i przez cały rok kalendarzowy nie pobieraliśmy pieniędzy,

mamy ustalone prawo do emerytury, która podlegała zawieszeniu z uwagi na to, że przez cały rozliczany rok kalendarzowy pracowaliśmy w ramach tego samego stosunku pracy i na rzecz tego samego pracodawcy, u którego pracowaliśmy przed przejściem na emeryturę.