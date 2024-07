Ile zapłacisz za prąd w 2024? Jak wzrosły ceny za prąd? Zmiany w taryfach energetycznych 2024. Wszystko co musisz wiedzieć [09.07.2024]

Od 1 lipca 2024 roku nastąpiły znaczne zmiany w cenach energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Ma to związek z wygaśnięciem tarczy antyinflacyjnej, w związku z tym stawki za prąd nie będą już utrzymywane na poziomie z 2022 roku dla tych, którzy zmieścili się w ustalonym limicie zużycia. Nowa maksymalna cena za energię elektryczną zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh, co stanowi wzrost w porównaniu do stawki z pierwszej połowy roku, czyli 412 zł/MWh.