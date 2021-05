IMGW: burze i deszcze w Wielkopolsce. Może wzrosnąć poziom Warty. IMGW wydało ostrzeżenie meteorologiczne i hydrologiczne pierwszego stopnia

Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata to wcale nie tak odległa przyszłość

Jeśli nic nie zrobimy, by powstrzymać zmiany klimatyczne, w ciągu najbliższych lat zmieni się nie tylko pogoda, ale także ziemska fauna i flora. Skutki mogą być katastrofalne i to wcale nie w dalekiej przyszłości, lecz już w 2050 roku. Czarny scenariusz dotknie nie tylko Polskę, ale cały nasz glob, prowadząc do zagłady wielu istnień. Za większość negatywnych zmian odpowiada postępujące globalne ocieplenie. Co nas czeka, jeśli już dziś nie zaczniemy mu przeciwdziałać? W galerii przedstawiamy fakty, które prezentują naukowcy w debacie nad przyszłością naszej planety.