IMGW ostrzega - w Wielkopolsce będą przymrozki. Mróz może trzymać nawet do wtorku

W swoim ostrzeżeniu IMGW mówi o przymrozkach 1. stopnia, które mogą potrwać do wtorku, 27 kwietnia.

- Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -3 stopni Celsjusza do -1 stopnia Celsjusza, przy gruncie do -6 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna od 7 do 9 stopni Celsjusza