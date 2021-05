Inauguracja działalności Akademickiego Teatru Muzycznego "Olimpia". Akademia Muzyczna wynajęła salę widowiskową w poznańskiej Olimpii

- Chcemy, aby w Olimpii część działań artystycznych była nakierowana w stronę wydarzeń wokalno-instrumentalnych: oper, operetek, musicali. Mogą też się pojawić inne wydarzenia, np. występ orkiestry symfonicznej. Docelowo chcielibyśmy, aby był to Akademicki Teatr Muzyczny, który właściwie spełnia rolę jednostki dydaktycznej naszej uczelni. Oczywiście, kiedy już będziemy gotowi z ofertą repertuarową naszą intencją będzie również przyciągnięcie do teatru publiczności poznańskiej - podkreśla dr hab. Rykowski. - Chcemy przygotowywać naszą młodzież do pracy w teatrze. Studenci winni poczuć atmosferę teatru, deski sceniczne pod nogami, poznać pracę z reżyserem. No cóż, teatr może być dla nich nauką życia - dodaje.