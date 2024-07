Insulinoodporność - co to jest? Kluczowe fakty, przyczyny i objawy Adrianna Jackowiak

Insulinooporność to stan, w którym komórki organizmu stają się mniej wrażliwe na działanie insuliny, hormonu produkowanego przez trzustkę, który pomaga regulować poziom cukru (glukozy) we krwi. W wyniku insulinooporności organizm musi produkować coraz więcej insuliny, aby utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi. Z czasem może to prowadzić do podwyższenia poziomu insuliny i glukozy we krwi, co zwiększa ryzyko rozwoju różnych problemów zdrowotnych, takich jak cukrzyca typu 2, choroby serca i inne zaburzenia metaboliczne.