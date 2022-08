Intermarche w Lesznie obchodzi zakaz handlu w niedziele, a Solidarność broniąc pracowników nie wyklucza strajków

Od wiosny leszczyńskie Intermarche zaprasza klientów do klubu czytelnika. Wystarczy wypełnić prosty formularz, aby po chwili otrzymać wydruk z kserokopiarki, uprawniający do wypożyczania za kaucją książek w sklepie. Właśnie czytelnia jest pretekstem do tego, że sklep pracuje w niedzielę. Chociaż obowiązujące w Polsce regulacje wykluczają handel w niedzielę. Sklep w niedziele otwarty jest pomiędzy 8.00 a 21.00.

Każdy może przyjść do Intermarche i zrobić zakupy. W niedzielę obsługujemy klientów nie tylko z kartą czytelnika

- informuje pracownica sklepu.