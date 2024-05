Internauci krytykują i przerabiają nowe logo Poznania. Zobacz najlepsze memy!

Pomijając to, że logo jest brzydkie, bo to jest kwestia bardzo indywidualna (chociaż pół Polski się z tego śmieje…) to niezwykle żałuję że chociaż gwiazdka nie została w poprzednim kształcie jako nawiązanie do starego logo, które było ładne, przemyślane i kojarzące się z naszym miastem. NIKT kto na to spojrzy nie skojarzy tego z Poznaniem… a robienie koloru zielonego dlatego ze mamy zielone tramwaje jest totalną abstrakcją - pisała internautka Agnieszka w komentarzu pod postem miasta