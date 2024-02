Izabela Macudzińska-Borowiak urodziła się 22 stycznia 1984 roku. W programie występowała razem ze swoi mężem Patrykiem Borowiakiem i córką Elizą. Prowadzą firmę odzieżową Just Unique. Na zdjęciu Izabela Macudzińska-Borowiak, Patryk Borowiak na Królewskim Balu. Rok 2023. - Nigdy nie wątp w siebie i w swoje marzenia… Nikt nie powiedział, że będzie łatwo je osiągnąć, bo droga na szczyt jest ciężka i właśnie przez to, że jest to tak ciężko, tak bardzo później doceniamy to co osiągnęliśmy. Duma i radość w momencie osiągnięcia swojego celu jest warta każdej łzy, nieprzespanej nocy. Wówczas doceniamy każdy drobiazg, to nas uczy i dzięki temu wiemy, po co to było i że było "Warto"!!! - napisała na Instagramie Izabela Macudzińska-Borowiak.Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jak ubiera się Izabela Macudzińska-Borowiak. Mamy zdjęcia >>>>

AKPA/ Podlewski