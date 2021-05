Jacek Jaśkowiak popiera wprowadzenie obowiązku szczepień przeciw koronawirusowi. "Jestem jak najbardziej za tym"

NOWE 10 sposobów na poprawę samopoczucia podczas pracy zdalnej

Co można zrobić, aby poprawić jakość czasu spędzonego na pracy zdalnej? Jak przygotować się do kolejnego dnia przed komputerem? Podpowiadamy, o co powinni zadbać pracownicy zdalni, a czego należy się wystrzegać.