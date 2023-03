Jak dbać o storczyki? To domowe sposoby, dzięki którym będą mieć mnóstwo kwiatów! Weronika Błaszczyk

Przy pielęgnacji storczyków bardzo przydadzą się też domowe sposoby. Są one nie tylko tańsze niż gotowe preparaty, ale też wyjątkowo skuteczne. Jak dbać o storczyki? Sprawdź nasze propozycje!Sprawdź wszystkie domowe metody ---> pixabay.com/materiał ilustracyjny Zobacz galerię (6 zdjęć)

Storczyki to jedne z tych kwiatów, które cieszą się szczególną popularnością. Wiele osób chętnie wręcza je w prezencie lub dekoruje nimi mieszkania. By jednak faktycznie stanowiły piękną ozdobę i jak najdłużej cieszyły oczy, potrzebna jest odpowiednia pielęgnacja. Nie jest to jednak takie proste. Na szczęście są pewne proste metody, które można stosować, by miały one jak najwięcej kwiatów. Jak dbać o storczyki? Czym je podlewać? Sprawdź!