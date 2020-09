Jak dystans społeczny i reżim sanitarny wyglądają w szkołach? "Dystans to raczej abstrakcja" - mówi dyrektor podstawówki w Poznaniu

Rok szkolny 2019/2020 rozpoczął tzw. podwójny rocznik, czyli absolwenci ostatnich klas gimnazjów oraz ósmych klas podstawówek. Reforma edukacji spowodowała, że do szkół średnich trafiło wiele więcej uczniów niż zwykle, co w tym roku, przez pandemię koronawirusa, generuje jeszcze większy kłopot.

Dyrektorzy poznańskich szkół średnich przyznają, że choć starają się stosować do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, to w przeładowanych szkołach dystans społeczny jest fikcją.

- Trudno o zastosowanie 1,5 metra odstępu i unikanie tłoku. Mamy wąskie korytarze i tylko jedno wejście do budynku. To uniemożliwia zachowywanie dystansu - dodaje.

- To dojrzała młodzież, która zdaje sobie sprawę z konsekwencji i stara się o zachowanie bezpieczeństwa. Mamy już dwóch uczniów, którzy zgłosili, że są na kwarantannie i nie przychodzą do szkoły - mówi Małecki.

- Staramy się do tego stosować, ale nie zawsze jest to możliwe. W przypadku zajęć praktycznych, czy lekcji przy komputerach nie ma możliwości, by poszczególne klasy nie wymieniały się salami - przyznaje Andrzej Kaczmarek, dyrektor Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu.

Wytyczne GIS-u wskazują na to, by w miarę możliwości zajęcia dla poszczególnych klas odbywały się w stałych salach.

Kilka wejść do szkół, maski na korytarzach i różne pory przerw

Dyrektorzy szkół oprócz wytycznych określonych przez sanepid, wprowadzili także własne, wewnętrzne zasady bezpieczeństwa.

- Mamy otwarte dwa wejścia, tak by uczniowie jak najmniej się tłoczyli. Poza tym wprowadziliśmy zasadę, by prawe schody w budynku były przeznaczone do poruszania się do góry natomiast lewe – w dół – mówi Andrzej Kaczmarek, dyrektor Zespołu Szkół Handlowych.

Jerzy Małecki dodaje natomiast, że dla niektórych klas zostały wprowadzone różne pory przerw.

- Wprowadziliśmy inne pory przerw dla uczniów, którzy odbywają pracownie. W tym przypadku jest to możliwe, ponieważ te zajęcia są planowane po kilka bloków pod rząd - mówi.

Zobacz także: Czy maseczki w szkołach będą obowiązkowe od 1 września? Uczniowie będą musieli zakrywać usta i nos przez koronawirusa? Jest decyzja