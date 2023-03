Jak radzić sobie ze suchą skórą? Domowe sposoby pielęgnacji, dieta na suchą skórę

Sucha skóra. Co warto wiedzieć?

Skóra to największy organ w ciele człowieka, odpowiadający za wiele istotnych funkcji. Między innymi tworzy barierę ochronną między wnętrzem organizmu a światem zewnętrznym. Składa się ona z trzech warstw: naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej. Mogą jednak występować w niej pewne różnice, sprawiające, że skóra szybciej się starzeje, jest bardziej wrażliwa czy ma skłonności do przetłuszczania się.

Sucha skóra: przyczyny

Napięta, matowa, szorstka - to tylko niektóre przymiotniki, jakimi można opisać suchą skórę. Osoby z takim typem skóry często zmagają się z takimi problemami jak pieczenie, swędzenie, uczucie dyskomfortu czy wrażliwość na substancje chemiczne w kosmetykach i proszkach do prania.

Niektórzy mają predyspozycje genetyczne do atopowego zapalenia skóry. Częściej jednak można wskazać czynniki zewnętrzne, które przyczyniają się do przesuszenia skóry.

Przyczyny takiego stanu rzeczy wiążą się ze zmianami funkcjonowania komórek: w warstwie naskórka dochodzi do zaburzeń wiązania i zatrzymywania wody. Ponadto, gruczoły łojowe produkują zbyt małą ilość wydzieliny, przez co pojawiają się ubytki w warstwie lipidowej. Skóra traci zatem na nawilżeniu i sprężystości, brakuje jej też odpowiedniej ochrony.

Przyczyny suchej skóry:

Jak rozpoznać suchą skórę?

Sucha skóra. Jak sobie radzić? Jak nawilżyć suchą skórę? Domowe sposoby

Choć sucha skóra to poważny problem, można temu zaradzić, stosując się do kilku prostych wskazówek. Kluczowa jest oczywiście pielęgnacja i stosowanie odpowiednio dobranych kosmetyków przeznaczonych do takiego typu skóry. Warto zmienić nie tylko swój krem na dzień i na noc, ale także zwrócić uwagę na produkty do demakijażu, żel do mycia twarzy czy tonik.