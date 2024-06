Jak rozruszać "syte koty"? Nowy trener Lecha Poznań nie odkrył wielu kart Maciej Lehmann

- Wiem, jakie były wyniki, widziałem też rezultaty fitness i te statystyki na pewno musimy poprawić. Musimy więcej biegać, wykonywać więcej sprintów, treningi muszą być prowadzone na większej intensywności mówił Niels Fredriksen

Nowy trener Lecha Poznań został przedstawiony na poniedziałkowej konferencji prasowej. Duńczyk zaczął od laurki dla Lecha, że wie, jaki jest to wielki klub i ma świadomość, że ostatnie wyniki były poniżej ambicji kibiców i potencjału. Potem starał się pokazać, że jest dobrze przygotowany do pracy, bo mówił o statystykach, wymieniał liczby oraz nazwiska piłkarzy, którzy byli na wypożyczeniu i teraz wracają do Kolejorza. Zbyt dużo konkretów jednak nie było. Nadal nie jest znany sztab szkoleniowy, nie wiadomo czy Niels Fredriksen ma na celowniku któregoś ze swoich rodaków, czy będzie dysponował tylko z piłkarzami, których wybierze mu komitet transferowy i dział skautingu. Fredriksen starał się być naturalny, ale choć padło wiele słów, to i tak wszyscy czekają na pierwsze efekty jego pracy. I z tego, a nie zapewnień i dobrych chęci będzie rozliczany.