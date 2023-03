Jak skutecznie schudnąć i przyspieszyć metabolizm? Co jeść, żeby poprawić przemianę materii? Lista najlepszych produktów i sposobów! Weronika Błaszczyk

Odpowiednia dieta może przyczynić się do lepszej przemiany materii.Jakie produkty warto włączyć do swojej diety, by przyspieszyć swój metabolizm?

Zrzucenie zbędnych kilogramów i poprawa samopoczucia to dla wielu osób cel, który chciałyby jak najszybciej osiągnąć. Droga do utraty masy ciała powinna polegać na spożywaniu odpowiedniej liczby kalorii (i dostarczaniu niezbędnych składników odżywczych) oraz na aktywności fizycznej. Jak się jednak okazuje, podczas diety nie warto zapominać o tłustych rybach, licznych przyprawach czy zielonej herbacie. Dlaczego? Takie produkty skutecznie przyspieszają przemianę materii. Co zatem warto jeść, by poprawić swój metabolizm, a w efekcie szybciej chudnąć? Sprawdź, o jakie produkty chodzi!