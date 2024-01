Jak zaplanować skuteczną kampanię w Google? Co wybrać - pozycjonowanie czy SEM?

Pozycjonowanie (SEO) czy SEM? Na czym polegają różnice?

SEM (ang. Search Engine Marketing) to szersze ujęcie niż SEO. Jest to szereg działań marketingowych mający zwiększyć widoczność Twojej strony w wynikach wyszukiwania Google. Do tego przekierowuje ruch do Twojego sklepu z organicznych wyników wyszukiwania i kampanii reklamowych. Inaczej ujmując, SEO jest węższym zakresem działania, który zawiera się w SEM. SEM dopełniony jest np.: artykułami sponsorowanymi, kampaniami Google Ads czy Facebook Ads.

Czy pozycjonowanie jest dla każdej branży?

Czy warto inwestować w obie formy reklamy?

Jak dobrze zainwestować w reklamę w Google?

Wybierz dobrą agencję SEO. Zainwestuj w profesjonalne pozycjonowanie stron. Specjaliści określą Twoje potrzeby, zaprojektują odpowiednią strategię i zrealizują ją. W ten sposób zyskasz wysokie miejsce w wynikach wyszukiwania Google, duży ruch i większą sprzedaż.

Poza pozycjonowaniem inwestuj w płatne kampanie Google Ads. Jednak nie powierzaj ich amatorom. Niestety, ale wielu „magów” reklamy obieca Ci duży ruch – kliknięcia reklamy, ale nie wspomni słowem o konwersji. A co to jest? Konwersja jest to stosunek kliknięć, odsłon reklamy do ilości osób, które wykonały pożądane działanie na Twojej stronie. Prosto ujmując, stosunek ilości wejść na stronę do kupujących produkty, zapisujących się do newslettera, wypełniających formularz, etc.