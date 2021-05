Jaki jest poziom aktywności fizycznej poznańskich dzieci? Odpowiedź na to pytanie poznamy podczas specjalnej konferencji online

Wydarzenie będzie także wspaniałą okazją do przedstawienia wyników badania ankietowego dotyczącego poziomu aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym, z uwzględnieniem pandemii COVID-19. Badanie zrealizowano na przełomie marca i kwietnia br. wśród rodziców przedszkolaków, między innymi z Poznania.

Aktywni mieszkańcy a rezyliencja miejska

Pojęcie rezyliencji, czyli odporności miejskiej odnosi się do zdolności miasta do radzenia sobie ze zmianą, jego odporności na zdarzenia niszczące oraz umiejętności odbudowy poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Rezyliencja to przekształcenie „kryzysu” w szansę, a to od nas zależy, jak tę szansę wykorzystamy.

Problem niskiej aktywności fizycznej najmłodszych nie jest nowym zjawiskiem. Wyniki dotyczące stanu zdrowia dzieci pogarszają się z roku na rok. Niepokojące statystyki obserwujemy także w trakcie pandemii COVID-19. Ograniczone możliwości wspólnych zabaw ruchowych w przedszkolu, brak lekcji wychowania fizycznego w szkołach i zorganizowanych zajęć, a przez to jeszcze więcej okazji do zachowań sedentarnych niż wcześniej to tylko część konsekwencji, z którymi musimy się zmierzyć.