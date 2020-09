Jakie będą emerytury Polaków? Najuboższych czekają bardzo niskie świadczenia prognozują eksperci Instytutu Emerytalnego

W swoich prognozach autorzy ekspertyzy przekonują więc, że wiek emerytalny w Polsce jest zbyt niski. Ich zdaniem, ustawodawca powinien jak najszybciej rozpocząć pracę nad ustawą, która w pierwszej kolejności zrówna wiek emerytalny, a w drugiej podniesie go do poziomu 67. roku życia. Wskazują również na to, że różnica pomiędzy 60. a 67. rokiem życia w przypadku przejścia na emeryturę to o prawie 40 punktów procentowych wyższe świadczenie.