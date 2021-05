Jakub Moder na zgrupowaniu reprezentacji Polski w Opalenicy: Bardzo tęskniłem za moimi chłopakami z Lecha Poznań

- Jak byłem w Anglii, to bardzo tęskniłem za chłopakami. Z Józiem mogliśmy widzieć się częściej ze względu na grę w jednym kraju, ale nie ma co ukrywać, że wszyscy trzymamy się bardzo blisko i w Lechu byliśmy mocną ekipą. Cieszę się, że możemy być znowu razem i mam nadzieję, że zostaniemy tutaj w trójkę jak najdłużej - mówił zapytany o relacje z kolegami z kadry Jakub Moder.

Jakub Moder wrócił do Wielkopolski, bo właśnie tutaj odbywa się zgrupowanie reprezentacji Polski przed Euro 2020. Dla wychowanka Lecha Poznań, który dobrze zna ten obiekt, dodatkowym plusem jest fakt, że w kadrze znalazł się ze swoimi dwoma przyjaciółmi - Kamilem Jóźwiakiem i Tymoteuszem Puchaczem. Zawodnik Brighton we wtorek odpowiadał na pytania dziennikarzy na konferencji prasowej.

Jakub Moder Hotel Remes zna bardzo dobrze. Zresztą podobnie jak Tymoteusz Puchacz czy Kamil Jóźwiak. Lech Poznań regularnie na miejsce swoich przygotowań do sezonu wybiera Opalenicę, więc dla byłych zawodników Kolejorza pobyt tutaj nie jest niczym nowym. - To już któryś mój raz w Opalenicy. W pokoju jestem sam, bo tak to teraz wygląda ze względu na obostrzenia. Ze swojej perspektywy bardzo się ciesze, że także Tymek Puchacz dostał powołanie. Jak byłem w Anglii, to bardzo tęskniłem za chłopakami. Z Józiem mogliśmy widzieć się częściej ze względu na grę w jednym kraju, ale nie ma co ukrywać, że wszyscy trzymamy się bardzo blisko i w Lechu byliśmy mocną ekipą. Cieszę się, że możemy być znowu razem i mam nadzieję, że zostaniemy tutaj w trójkę jak najdłużej - mówił zapytany o relacje z kolegami z kadry Jakub Moder.

Pierwszy trening reprezentacji Polski w Opalenicy:

Warto dodać, że cała trójka spędza nawet razem wakacje. Tak było właśnie w zeszłym roku.

Moder, Puchacz i Jóźwiak w ostatnim sezonie występowali jeszcze w Lechu Poznań, ale nikt z nich nie wie, co się wydarzyło, że ich poprzedni klub tak fatalnie zakończył sezon ligowy. - Po każdym meczu rozmawialiśmy na bieżąco, co dzieje się w Lechu. Obejrzałem chyba każdy mecz po moim odejściu i wynik na koniec sezonu jest rozczarowujący. Z czego to wynika? Szczerze? Nie mamy pojęcia. Końcówka sezonu 2019/20 i początek ostatniego był wyborny. Nikt by wtedy nie pomyślał, że Lech tak spadnie i skończy sezon na 11. miejscu w tabeli. Nie wiem, jaka jest tego przyczyna... Ja odszedłem, ale Lech dobrze mnie zastąpił, kupując Karstrloma. Żal mi chłopaków, że ten sezon się potoczył - komentował sytuację swojego byłego klubu Jakub Moder.

Jeśli chodzi o nowy klub Modera, to środkowy pomocnik nie ma co narzekać na wiosnę sezonu 2020/21. Jak na swój początek w Brighton, to wychowanek Lecha Poznań wystąpił w 13 meczach (12 w lidze, 1 w pucharze), w których łącznie zaliczył 736 minut. Ostatnio 22-letni pomocnik najczęściej występował w klubie na lewym wahadle w taktyce 1-3-4-2-1, choć w ostatnim meczu ligowym przeciwko Arsenalowi (0:2) zagrał 90 minut w środku pola. W reprezentacji nie ma jednak na razie tematu, aby Kuba Moder był ustawiany w kadrze podobnie jak w klubie. - Faktycznie, nie jest to moja pozycja i nigdy wcześniej na niej nie grałem, więc byłem trochę zaskoczony, jak trener w klubie mnie tam wystawiał. Nie jest to typowe wahadło, jak tutaj w kadrze grali Arek Reca czy Maciej Rybus. Bywało tak, że często grałem w środku pola, ale często schodziłem do lewej strony. Był 2-3 mecze, gdzie grałem jako typowy wahadłowy. To było dla mnie nowe doświadczenie i mogłem się czegoś nauczyć, ale nie jest to moja nominalna pozycja. Nie czuję się tam tak komfortowo, jak na swojej pozycji. Nie rozmawiałem z trenerem na temat tej pozycji w reprezetnacji - kontynuował Jakub Moder.

- Na te pierwsze pół roku satysfakcjonuje mnie rozegrana liczba minut. Nie jest łatwo wyjechać z Polski i łapać granie w topowej lidze na świecie. Na początku nie grałem wszystkiego i stopniowo zaczynałem wchodzić. Ale wszystko dla mnie potoczyło się dobrze i z tego pierwszego półroczu w Anglii mogę być zadowolony - dodawał pomocnik. Czytaj też: Na początek ubiór Grzegorza Krychowiaka, szczepienia kadrowiczów i projekcja filmu

Pomocnik Brighton jest także ostatnim strzelcem gola dla reprezentacji Polski w przegranym 1:2 meczu na Wembley. - Moimi ambicjami jest gra w pierwszym składzie. Jeśli mówimy indywidualnie, to dla mnie najważniejsze jest to, aby jak najlepiej pokazać się trenerowi i aby wywalczyć miejsce na boisku, by na mecz ze Słowacją wybiec od pierwszej minuty - mówi ambitnie wychowanek Kolejorza.

Trening reprezentacji Polski:

We wtorek reprezetnacja Polski przeszła szczepienia. Jakub Moder był w grupie 19 zaszczepionych piłkarzy przeciwko Covid-19. Pomocnik przyznał się, że konsultował kwestię szczepienia z lekarzem klubowym. Zdradził, że doktor zalecił mu zaszczepienie się. Czytaj też: Reprezentacja Polski jest po szczepieniu przeciw COVID-19. Zaszczepionych zostało 19 zawodników w tym Robert Lewandowski