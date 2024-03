Jane Seymour - tak wygląda dziś serialowa "Doktor Quinn". Niedawno skończyła 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [13.03.2024]

Ile lat ma Jane Seymour?

Jane Seymour urodziła się 15 lutego 1951 roku nad przedmieściach Londynu. Co ciekawe, jej dziadek urodził się w Płocku. Był polski Żydem.

Kariera aktorska Jane Seymour

Zadebiutowała w 1969 roku jako chórzystka w filmie muzycznym "Och, jaka piękna wojna!". Pierwsza główna rola trafiła jej się rok później. Zagrała Lillian Stein w "The Only Way".

Przełomem była rola dziewczyny Jamesa Bonda u boku Rogera Moore’a w filmie "Żyj i pozwól umrzeć". Film był niezwykle popularny i zapewnił jej sławę i rozpoznawalność.