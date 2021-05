Jarocin 2021: Armia z "Legendą", Zalewski, Gutek, Sorry Boys i inni. Sprawdź program festiwalu

W tym roku w Jarocinie spotkają się dwie legendy. Jedną z nich jest sam festiwal. Drugą wydana w 1991 roku płyta Armii - “Legenda”. Ta płyta to muzyczny absolut, który nie ma końca. Za każdym razem gdy rozlegają się pierwsze dźwięki “Opowieści zimowej” czy “Trzech bajek” zaczyna się wciąż na nowo. Wtedy, w 1991 roku “Legenda” była w Jarocinie. I na późniejszych festiwalach. Teraz będzie miała jednak swój specjalny urodzinowy koncert. 17 lipca na 30-lecie “Legendy” Armia szykuje w Jarocinie legendarny koncert. Nie musi go nawet zapowiadać jako legendarnego. Każdy kto choć raz w życiu słyszał “Legendę”, wie, że taki właśnie będzie. Są płyty, których po prostu nie da się zagrać inaczej.

Ze swoją nową płytą - “Zabawą” przyjeżdża do Jarocina również Krzysztof Zalewski. Bez niego polska scena muzyczna byłaby zdecydowanie nudniejsza. Od czasu wydania w 2013 roku drugiej solowej płyty “Zelig”, każda kolejna jest muzycznym wystrzałem. Nie będzie to jego pierwszy koncert w Jarocinie. W 2017 roku przyjechał tu z Niemenem; sama płyta - “Zalewski śpiewa Niemena” ukazała się kilka miesięcy później. Teraz wraca i “Wszystko będzie dobrze”. Krzysztof Zalewski wystąpi 18 lipca.

Dzień wcześniej na jarocińskiej scenie zagra Sorry Boys. Będzie zjawiskowo. Nie tylko za sprawą charyzmatycznej wokalistki Beli Komoszyńskiej zupełnie niepotrzebnie porównywanej do Florence Welch. Bela jest wystarczająco mocną muzyczną indywidualnością, by nie potrzebować żadnych porównań. W repertuarze z pewnością nie zabraknie utworów z czwartego, ostatniego albumu - “Miłość”. Koncertowa wersja “Absolutnie absolutnie” to prawdziwy rarytas.



Podobnie jak występ grupy Decadent Fun Club, laureata jarocińskich Rytmów Młodych sprzed czterech lat. Zakochali się w nich Anna Gacek i Piotr Stelmach, którzy jeszcze w “Trójce” przyznali im swoją nagrodę - “Szczotę” w kategorii “Nadzieja Roku”. Nie tylko dziennikarze muzyczni wiążą spore nadzieje z tą formacją. Także fani, którzy mieli okazję usłyszeć ich na żywo. DFC pracuje właśnie nad swoim debiutanckim albumem, z którego materiał będzie można usłyszeć w Jarocinie. Na festiwalu zagrają 17 lipca.