Jarocin 2021: Malejonek gra Houk, Luxtorpeda i Muchy na festiwalu. Będzie się działo!

Houk. Dla wielu jeden z najważniejszych zespołów na polskiej scenie lat dziewięćdziesiątych. Nie mogło ich zabraknąć na najważniejszej wtedy scenie czyli w Jarocinie. Zagrali na ostatnim festiwalu w 1994 roku. Kiedy Jarocin reaktywował się w 2005 roku Houk od dwóch lat już nie istniał. Teraz w tym samym miejscu po 27 latach “Transmission into your heart” zabrzmi jeszcze raz. Darek Malejonek wraca do Jarocina ze swoim najnowszym, rockowym projektem – Hypermonem i z repertuarem Houku. Zapowiada się równie legendarny koncert co występ Armii z “Legendą”.

Muchy z charyzmatycznym Michałem Wiraszko to kolejny zespół, który w tym roku zagości w Jaro-cinie. Wrócili trzy lata temu. To, co zrobili wtedy na Spring Break w Poznaniu, zdarza się tylko naj-większym. Jest wiele muzycznych powrotów, ale to był powrót dekady. I na szczęście, to powrót na dłużej. W lipcu ukaże się najnowszy album Much - “Szaroróżowe”. Znajdzie się na nim 11 nowych piosenek, z którymi przyjadą do Jarocina. Warto wspomnieć, że w tytułowym “Szaroróżowym” go-ścinnie wystąpiła Bela Komoszyńska, która z Sorry Boys także pojawi się na tegorocznym festiwalu. Czy pojawi się również na scenie podczas koncertu Much okaże się już w piątek, 16 lipca.