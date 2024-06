"Jeden europoseł z Konfederacji to jeden leniuch z PO mniej". Anna Bryłka podsumowała kampanię do Europarlamentu

Wybory do Europarlamentu. Konfederacja podsumowała kampanię

Wybory do Parlamentu Europejskiego zbliżają się wielkimi krokami. Kolejne już w tym roku głosowanie czeka Polaków w niedzielę - 9 czerwca. Anna Bryłka, "jedynka" z listy Konfederacji do Parlamentu Europejskiego, podsumowała na konferencji prasowej kroki kampanijne i zachęciła wyborców do głosowania.