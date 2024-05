Jeden z najgroźniejszych ptaków świata widziany w Poznaniu! Orłosęp zaglądał przez okno na Winogradach

- Orłosępy to potężne, okrutne ptaki, które zamieszkują regiony górskie od Azji i Afryki po Hiszpanię. Żywią się głównie padliną, zwłaszcza kośćmi, które zrzucają z wysokości nawet 80 metrów na płaskie skały pod sobą. Powoduje to pęknięcie kości ofiary i umożliwienie ptakom dostępu do szpiku - informują.