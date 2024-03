Jedyne takie derby w Polsce! Mecze Lecha Poznań i Warty Poznań zawsze przebiegają w rodzinnej atmosferze Bartosz Kijeski

Kibice Lecha i Warty bez żadnych niesnasek siadają wspólnie na trybunachZobacz jak to wyglądało w ostatnich meczach ---> Adam Jastrzębowski Zobacz galerię (13 zdjęć)

W piątek (15 marca) dojdzie do 18. derbów Poznania na poziomie ekstraklasy. W porównaniu do innych starć tego typu w Polsce, te charakteryzują się spokojną i rodzinną atmosferą. Fani obu zespołów zwyczajowo siadają razem na trybunach, bez żadnych uprzedzeń do siebie. Zobaczcie, jak w poprzednich latach przebiegała ta "rywalizacja" na stadionie.