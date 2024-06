Jennifer Grey z "Dirty Dancing". Bardzo się zmieniła. Zobaczcie zdjęcia! [24.06.2024]

Jennifer Grey to amerykańska aktorka, która najbardziej znana jest z roli Frances "Baby" Houseman w filmie "Dirty Dancing". Zagrała wówczas u boku Patricka Swayze. Od premiery filmu minęło już 37 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Jennifer Gray. Bardzo się zmieniła. Zobaczcie zdjęcia!

Ile lat ma Jennifer Grey z "Dirty Dancing"?

Jennifer Grey urodziła się 26 marca 1960 w Nowym Jorku. Ma już 64 lata. Pochodziła z artystycznej rodziny. Jej mama była aktorką i piosenkarką, a tata - aktorem, piosenkarzem choreografem, tancerzem, a nawet zdobywcą Oscara za rolę drugoplanową w filmie "Kabaret". Jennifer Grey studiowała taniec i aktorstwo. Zaliczyła również dwa lata na Neighborhood Playhouse School of the Theatre. Nie wyobrażała sobie innej przyszłości niż aktorska. Miała 19 lat, gdy wystąpiła w reklamie Dr Pepper.

Kariera aktorska Jennifer Grey

Na Broadwayu zadebiutowała w wieku 20 lat. 4 lata później zadebiutowała w swoim pierwszym filmie. Był to "Buntownik z Eberton". Rok później zagrała u boku samego Kevina Costnera w filmie "America Flyers".

Przełomem był dla niej rok 1986. Wówczas dostała się do obsady ciepło przyjętego przez widzów filmu "Wolny dzień Ferrisa Buellera". To jednak rok później zagrała rolę swojego życia, czyli Frances "Baby" Houseman w filmie "Dirty Dancing". Film okazał się kinowym hitem, a Jennifer Grey otrzymała nominację do Złotego Globu dla najlepszej aktorki.

Fenomen filmu "Dirty Dancing"

"Dirty Dancing" to romans taneczny wyreżyserowany przez Emile'a Ardolino. Główne role w filmie zagrali właśnie Jennifer Grey i Patrick Swayze. Był to film niskobudżetowy, a odniósł olbrzymi sukces frekwencyjny i finansowy. W polskich kinach wyświetlany był pod tytułem "Wirujący seks". Z samych biletów w kinach zarobił około 170 milionów dolarów. Kolejny milion do kasy producentów wpadło za pośrednictwem wypożyczalni wideo.

Do dziś "Dirty Dancing" uważany jest za kultowym film lat 80. XX wieku. Na sukces złożyły się nie tylko prosta miłosna historia i świetna gra aktorów, ale również wspaniała muzyka, w tym hit "She’s Like the Wind" w wykonaniu Patricka Swayze.

W jakich filmach grała Jennifer Grey?

"Dirty Dancing" to życiowa rola Jennifer Grey. Mogliśmy ją również oglądać między innymi w takich produkcjach jak: "Ogary Broadwayu",

"Murder in Missisipi",

"Wiatr",

"Anioł stróż",

"Walc z West Side'u",

"The Player",

"Odkąd Cię nie ma",

"Gra o miłość",

"Keith",

"Prawdziwy ból".

Tak żyje Jennifer Grey z "Dirty Dancing"

Jennifer Grey romansowała z wielkimi amerykańskimi aktorami. Między innymi z:

Timothym Huttonem,

Michaelem J. Foxem,

Johnnym Deppem. Potem tworzyła pary z Matthew Broderickiem i Williamem Baldwinem. W latach 2001 - 2020 jej mężem był Clark Gregg, amerykański aktor, reżyser i scenarzysta. Mają córkę Stellę. Od 4 lat nie są już razem. Postanowili się rozwieść.

Tak dziś wygląda Jennifer Grey z "Dirty Dancing":

Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jak dziś wygląda Jennifer Grey z "Dirty Dancing". Mamy aktualne zdjęcia!