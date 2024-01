- Z Mirkiem Okońskim zetknąłem się kilkanaście lat temu, miałem przyjemność grać w fajnej futsalowej drużynie zorganizowanej przez wytwórnie My Music. Okoń był naszym grającym trenerem. Nawet wtedy, będąc już wiele lat na piłkarskiej emeryturze potrafił czynić z piłką cuda. Już wtedy krążyły legendy o bramkach jakie strzelał tu w Poznaniu, ale też w Hamburgu, czy w Atenach. Mówiło się, że są pewnie gdzieś tam ludzie, którzy mają pochowane archiwa w domach, w piwnicach, na zakurzonych vhs-ach. Dzięki ogromniej pasji kilku osób marzenia stały się rzeczywistością i możemy dzisiaj zobaczyć tę historię na dużym ekranie. Czuję się zaszczycony móc być częścią tego przedsięwzięcia. Myślę, że na tyle znam Mirka i on mnie, że mogliśmy sobie zaufać. Utwór "Moja droga" stworzyłem z moim przyjacielem Jakubem Mańkowskim z Trójmiasta, a gościnnie zaśpiewał Damian Ukeje. Jest to opowieść owszem o piłkarzu, ale przede wszystkim o człowieku, o blaskach i cieniach wielkiej kariery