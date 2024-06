Jest pierwsze wzmocnienie! Był w rezerwach hiszpańskiego giganta, teraz trafił do Poznania. Warta ma nowego pomocnika

Jest pierwsze wzmocnienie Warty! Był w rezerwach hiszpańskiego giganta, teraz trafił do Poznania

We wtorek Zieloni ogłosili swoje pierwsze wzmocnienie dokonane w letnim okienku transferowym. Nowym piłkarzem Warty Poznań został Jurij Tkaczuk. Ostatnio był on zawodnikiem Znicza Pruszków, z którym wywalczył awans na zaplecze Ekstraklasy. Miniony sezon w jego wykonaniu to łącznie 30 występów, okraszonych bramką oraz dwiema asystami.