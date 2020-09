Jest plan dla os. Polan. Spółdzielnia może wybudować dwa budynki. Poznań zapłaciłby odszkodowanie, gdyby zamiast bloków pojawiła się zieleń

– Chcemy, aby ten teren został przeznaczony na zieleń urządzoną – mówi Maria Grajewska-Kulda, mieszkająca na os. Polan. Łukasz Kapustka, radny PiS przypomina, że mieszkańcy wnioskowali o plan, który zabezpieczałby osiedle przed jakąkolwiek zabudową. Komisja polityki przestrzennej wystąpiła z wnioskiem, aby taki zapis wprowadzić do projektu planu.

– Prawo do tego roszczenia przysługuje mu przez 10 lat – dodaje Bartosz Guss, zastępca prezydenta . – W tym przypadku odszkodowanie wyniesie cztery, pięć milionów złotych.

Tę opinię podziela też Wojciech Kręglewski, radny KO i zwraca uwagę, że są zakusy na zabudowę innych części osiedla, o czym świadczą toczące się postępowania zwrotowe, a plan miejscowy chroni przed niekontrolowaną zabudową. Im później zostanie on uchwalony, tym więcej może pojawić się nowych zagrożeń. Przykładem jest myjnia samochodowa, którą wybudowano w południowej części osiedla, nim przystąpiono do prac nad planem miejscowym. Nie było podstaw prawnych, aby miasto nie zgodziło się na ten obiekt. Mieszkańcy wskazują, że myjnia jest niesłychanie uciążliwa, funkcjonuje non stop przez siedem dni w tygodniu.