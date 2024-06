Język urzędowy - dlaczego jest Polakom taki straszny? W Poznaniu debatowano o tym, co musi się zmienić

– Pierwszy podstawowy powód tego, że pisma urzędowe są tak niezrozumiałe, to ich bardzo duża zależność od przepisów prawnych. Ważne jest, żeby kompetentny urzędnik potrafił przetłumaczyć język prawniczy na nasz język. Zdarza się, że musi on walczyć z prawnikami stojącymi na straży niewprowadzania zmian. Drugim problemem jest skostnienie języka urzędowego. Urzędnicy przywykli do pewnych konwencjonalnych formuł. Te przyzwyczajenia przechodzą z pokolenia na pokolenie i trudno je zmienić