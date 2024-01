Joan Collins z "Dynastii" wkrótce skończy 91 lat - tak dziś wygląda. Mamy zdjęcia!

Joan Collins przyszła na świat 23 maja 1933 roku w Londynie. To nie tylko utalentowana aktorka, ale również modelka, businesswoman i autorka bestsellerowych książek. Choć dzisiaj kojarzona głównie z "Dynastią", jej kariera rozpoczęła się już w latach 50.Na zdjęciu Joan Collins w filmie "Making of a Male Model".Tak wygląda dziś niespełna 91-letnia Joan Collins z serialu "Dynastia". Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia >>>>

AKPA