Joanna Michalska, Miss Polonia 1990 - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [11.01.2024]

Joanna Michalska urodziła się w 1967 roku w Warszawie. W 1990 roku miała 23 lata. Studiowała wówczas wokalistykę na Akademii Muzycznej w Warszawie. Dlaczego wzięła udział w wyborach Miss Polonia? - Tak naprawdę to była decyzja ostatniej chwili. Wiele lat byłam namawiana do tego przez znajomych, a zwłaszcza przez przeuroczą sąsiadkę, która sukcesywnie mówiła: "Asia, startuj, startuj, startuj, Spróbuj". Dziękuję jej za to - wspominała Joanna Michalska w programie "Pytanie na śniadanie" w TVP 2. Zobaczcie, jak wygląda dziś Joanna Michalska, Miss Polonia 1990. Zdjęcia >>>> screen z programu "Pytanie na śniadanie" w TVP 2