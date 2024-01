Joanna Racewicz - taką metamorfozę przez lata przeszła dziennikarka. Zobaczcie zdjęcia! OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Joanna Racewicz urodziła się 24 maja 1973 roku w Hrubieszowie. Tutaj ukończyła szkołę podstawową i średnią. Na zdjęciu Joanna Racewicz na pokazie mody Nino Cerutti, promocja nowego modelu Audi. Rok 2002. W galerii zdjęć możemy prześledzić, jak Joanna Racewicz zmieniała się przez ostatnie 20 lat. Zobaczcie >>>> AKPA/ Prończyk Zobacz galerię (18 zdjęć)

Zobaczcie, jak przez ostatnie 20 lat zmieniła się Joanna Racewicz, polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna, która 24 maja 1973 roku obchodzić będzie swoje 51. urodziny. Jest często atakowana za to, że korzysta z medycyny estetycznej. "Serio? Jeszcze się wam nie znudziło? "Co ona sobie zrobiła z twarzą?", "Kiedyś była piękna", "Racewicz to podróba". Zdarta płyta. Do znudzenia. Ileż można? Do zwycięstwa?" - pytała zażenowana na Instagramie Joanna Racewicz.