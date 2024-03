Jubileuszowa edycja Recordowej Dziesiątki w Poznaniu. Gościem specjalnym będzie rekordzista Polski i medalista mistrzostw Europy

Recordowa Dziesiątka - trasa biegu

Wyścig rozpocznie się punktualnie o godzinie 12 na ul. abpa Baraniaka na wysokości Park Hotel. Biegacze przebiegną 10-kilometrową trasę w stronę Ronda Rataje, dalej ulicą Kórnicką do Garbar, a następnie przez Most Rocha, kierować się będą do Rondo Śródka, by stamtąd powrócić trasę regatową Malta. Warunki pogodowe zapowiadają się idealne do ustanawiania nowych rekordów osobistych.

Trasa biegu 20. Recordowej Dziesiątki