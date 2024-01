Jurorka “The Voice Of Poland” podbija polskie listy przebojów. Tak żyje przepiękna Lanberry. Zobaczcie zdjęcia! [17.01.2024]

Zobacz jak żyje Lanberry, jurorka "The Voice Of Poland"

Lanberry jurorka "The Voice Of Poland"

Lanberry jurorka "The Voice Of Poland"

Urodzona w miejscowości Wyszków (woj. mazowieckie) artystka w roli jurorki "The Voice Of Poland" zastąpiła poznaniankę Sylwię Grzeszczak i to z dużym sukcesem. Podczas ostatniej 14 edycji programu wokalista jako kapitan swojej drużyny pomogła w zwycięstwie Janka Górki, który był jej podopiecznym.

Tak jak żyje Dominik Dudek zwycięzca "The Voice Of Poland". Zobacz zdjęcia!

Faktem, który nie wszyscy mogą wiedzieć jest to, że 36 - letnia Lanberry swoją karierę muzyczną zaczynała właśnie jako uczestniczka "The Voice Of Poland". Małgorzata Uściłowska przyszła na castingi do 3 edycji programu, wówczas nikt z jury nie zdecydował się na przygarnięcie wokalistki do swojej drużyny