Już niedługo będzie można zaszczepić się na Stadionie Miejskim. Dziennie punkt wykona ok. 1,5 tys. szczepień

Pierwsze osoby w nowym punkcie zaszczepione zostaną już 5 maja. Będzie on działał codziennie od godz. 8 do godz. 20, z wyjątkiem dni, kiedy na Stadionie Miejskim odbywają się mecze ligowe Lecha Poznań lub reprezentacji Polski.

- To kolejny punkt szczepień powszechny. Jesteśmy w stanie tygodniowo zaszczepić w nim prawie 7 tys. osób. Ten punkt będzie bardzo istotny w najbliższych tygodniach. Wszystko zależy od tego, ile szczepionek dostaniemy - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

- Jeżeli chodzi o komunikację, specjalnie nazwaliśmy przystanek - zamiast Stadion Miejski, będzie Powszechny Masowy Punkt Szczepień. Następnie wchodzimy bramą od ul. Bułgarskiej, idziemy równolegle do ul. Ptasiej, skręcamy w lewo i jesteśmy na miejscu. Jeżeli chodzi o tych poznaniaków, którzy przyjadą samochodem, to dla nich przygotowany został parking od strony ul. Ptasiej

Do punktu szczepień będzie można dostać się m.in. komunikacją miejską, a także samochodem osobowym.

I dodaje: - Gorąca prośba, by nie przychodzić na szczepienie przed czasem. Góra 10 minut wcześniej, żeby nie robić kolejek Oczywiście, nie spóźniajmy się też na swoją godzinę.

- Bez szczepień nie zwalczymy pandemii. Mam nadzieję, że dzięki zaangażowaniu wszystkich służb zajmujących się szczepieniem, ta pandemia nie będzie trwała tak, jak czarna ospa - 200 lat. Wydelegowaliśmy do tego przedsięwzięcia 60 pracowników - lekarzy i pielęgniarki. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy w tej misji uczestniczyć - zwraca uwagę Elżbieta Wrzesińska-Żak, dyrektor szpitala.

Po wejściu do punktu szczepień na pacjentów będą czekały miejsca do wypełnienia kwestionariuszy dotyczących stanu zdrowia, które pozwolą na kwalifikację do szczepienia.