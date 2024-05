Już od czwartku Juwenalia 2024 w Poznaniu! Zobacz, jak dojechać i jak wrócić MPK

Zmiany w kursowaniu MPK 23-25 maja

I tak, od czwartku w godzinach popołudniowych i wieczornych na linii 176 kursować będą autobusy przegubowe. Dodatkowo na czas zamknięcia ulicy Żelazka autobusy tej linii kierowane będą na trasę objazdową. W nocy 23/24 maja br. (czwartek/piątek) na wszystkich miejskich liniach nocnych obowiązywać będą rozkłady jazdy na noce z piątku na sobotę, i do tego, we wszystkie trzy noce uruchomiona będzie linia tramwajowa 202.

Dodatkowe linie na Juwenalia

Komunikacja nocna będzie zasilona we wszystkie trzy noce nową linią tramwajową 205 na trasie: Os. Sobieskiego – trasa PST – Dworzec Zachodni – Głogowska – Most Dworcowy – Królowej Jadwigi – rondo Rataje – Zamenhofa – rondo Starołęka – rondo Żegrze – Żegrze – Chartowo – Piaśnicka – Szwedzka – Franowo. Tramwaje na linii 205 kursować będą w ramowych godzinach 23:00 – 2:00 co 30 minut.